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Ученые рассказали, как опознать влюбленного мужчину по голосу
Технологии

Ученые рассказали, как опознать влюбленного мужчину по голосу

Сегодня 9:34
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Ученые рассказали, как опознать влюбленного мужчину по голосу

Лондон, 3 января. По утверждению ученых из Великобритании, во время общения с привлекательными для мужчины представительницами противоположного пола его голос будет меняться — если у мужчины есть романтический настрой, тембр его голоса будет ощутимо приятнее. 

В ходе исследований, проведенных специалистами из Ливерпульского университета, были изучены голосовые особенности более 200 человек. Как стало ясно, при общении с симпатичными им женщинами мужчины начинают говорить более низким голосом — как бы «мурлыкать» — а вот с неприятными собеседниками сильный пол говорит на повышенных тонах.

Процесс модулирования голоса осуществляется на подсознательном уровне, мужчины им зачастую не управляют, поэтому ученые рекомендуют девушкам внимательно прислушиваться к тому, как с ними говорит возлюбленный — это лучший способ определить серьезность его намерений.

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Валентин Меликов
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