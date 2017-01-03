Ассанж объяснил, почему США обвинили Россию во вмешательстве в выборы

Лондон, 3 декабря. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж считает, что нынешняя администрация США настаивала на вмешательстве России в президентскую гонку, поскольку хотела дискредитировать избранного президента Дональда Трампа.

«Они стараются лишить легитимности администрацию Трампа, которая скоро займет Белый Дом», — заявил Ассанж в интервью телеканалу Fox News.

Основатель WikiLeak также подчеркнул, что на исход президентских выборов во многом повлияли заявления и поступки кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и руководителя ее предвыборной кампании Джона Подесты. Кроме того, Ассанж заверил, что его организация не сотрудничает с какими-либо государствами, включая Россию.

Добавим, ранее в американских СМИ президента США Барака Обаму обвинили в том, что он сознательно вредит преемнику Трампу. В частности, издание The National Interest указало на неадекватность решения о введении антироссийских санкций из-за так называемых «хакерских атак», к которым якобы имела отношение Россия.