Новый случай заражения птичьим гриппом выявлен в Китае

Пекин, 3 декабря. В Китае зафиксирован новый случай заражения человека птичьим гриппом H7N9. По данным местных СМИ, опасное заболевание диагностировано у 49-летнего мужчины на территории Цяньнань-Буи-Мяоского автономного округа.

По данным Национального радио Китая, данный случай — уже 19-й с начала зимы. Еще одно заражение птичьим гриппом ранее было зарегистрировано в китайской провинции Цзянси.

Отметим, что в КНР уже фиксировались смерти пациентов от птичьего гриппа. Так, в китайской провинции Аньхой от птичьего гриппа H7N9 скончались по меньшей мере два человека, еще у нескольких были выявлены опасные симптомы заболевания.

Читайте также: Ученые назвали кошек переносчиками птичьего гриппа.