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СК РФ проводит доследственную проверку по факту ЧП на ледяной горке на Урале
Происшествия

СК РФ проводит доследственную проверку по факту ЧП на ледяной горке на Урале

Сегодня 8:57
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СК РФ проводит доследственную проверку по факту ЧП на ледяной горке на Урале

Серов (Свердловская область), 03 января. Региональное управление СК РФ по Свердловской области проводит доследственную проверку по факту возможного происшествия на ледяной горке в Серове.

Следователи заинтересовались аттракционом после публикации в одном из федеральных СМИ сообщении о якобы пяти травмированных катавшихся на ледяной горке, которые получили сотрясение головного мозга, а также переломы и ушибы.

Специалисты СК РФ проверят не только возможный факт случившегося происшествия, а также степень тяжести травм, если такое подтвердится, но и соблюдались ли технологии при строительстве горки, а также ответственные лица.

Как уточняется, по итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.


 

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