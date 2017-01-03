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Apple предстанет перед судом в деле о смертельном ДТП с ребенком
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Apple предстанет перед судом в деле о смертельном ДТП с ребенком

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Apple предстанет перед судом в деле о смертельном ДТП с ребенком

Нью-Йорк, 03 января. На компанию Apple подали иск в суд Джеймс и Бетани Модисетт, которые в автомобильной аварии в 2014 году потеряли пятилетнюю дочь. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, трагедия произошла в пригороде Далласа, на одном из шоссе. В автомобиль Модисеттов, где, кроме Джеймса и Бетани находились две их дочери, врезалась машина под управлением некоего Гарретта Уилхелма.

В результате ДТП взрослые, а также одна из девочек получили тяжелые травмы, а Мория возраста пяти лет скончалась. Как выяснило следствие, Уилхелм во время аварии пользовался приложением FaceTime, установленным на его iPhone.

Модисетты обвиняют Apple в том, что она не заботится о безопасности своих клиентов, не блокируя действия приложений на смартфонах во время движения. Семейная пара требует от корпорации денежного возмещения, сумма которого не сообщается.
 

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Алексей Громов
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Убийце девяти афроамериканцев позволили самостоятельно защищаться в суде США
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