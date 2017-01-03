Убийце девяти афроамериканцев позволили самостоятельно защищаться в суде США

Вашингтон, 3 января. Судья Ричард Джарджел разрешил признанному виновным в убийстве девяти афроамериканцев 22-летнему Дилану Руфу самостоятельно защищать себя в суде.

Решение было принято на прошедшем в понедельник закрытом заседании суда. Джарджел пришел к выводу, что Руф способен отвечать перед судом и позволил ему самостоятельно заниматься своей защитой.

На завершившемся в декабре первом процессе по делу об убийстве 9 прихожан церкви в Чарльстоне, штат Южная Каролина, Дилан Руф также просил предоставить ему право представлять себя в суде. Однако позже он попросил вернуть адвокатов. Тем не менее Руф был признан виновным в совершении преступлений на почве расовой ненависти.

СМИ сообщают, что в ходе процесса убийца предлагал признать вину в обмен на то, что ему будет гарантировано сохранение жизни. Однако прокурор отказался от сделки, поскольку Минюст США намерен добиваться для Дилана Руфа высшей меры наказания.

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