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Ученые назвали пять проблем, возникающих у больных сахарным диабетом
Общество

Ученые назвали пять проблем, возникающих у больных сахарным диабетом

Сегодня 8:12
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Ученые назвали пять проблем, возникающих у больных сахарным диабетом

Москва, 03 января. Научный портал Rosario 3 опубликовал работу, посвященную пяти главным проблемам, возникающих у больных сахарных диабетом.

Как отмечается, самая большая и самая главная проблема, страдающих недугом — это нездоровая ротовая полость. У больных сахарных диабетом  — инфицированы десны, а также развивается кариес.

Кроме того, те, кто подвержен недугу и кому уже за 40 — могут быть склонны к потере слуха. Также у диабетиков могут наблюдаться шумы в ушах, головокружение, нарушения в работе вестибулярного аппарата, а также проблемы с кожей.

Добавим, что в ходе исследования были объединены и обобщены множество работ ученых и медицинских специалистов, что позволило создать усредненную общую картину.

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