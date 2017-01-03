FAN-TV Лента новостей
Напавший на ночной клуб в Стамбуле террорист ушел от погони
Происшествия

Напавший на ночной клуб в Стамбуле террорист ушел от погони

Сегодня 8:07
47

Напавший на ночной клуб в Стамбуле террорист ушел от погони

Анкара, 3 января. Полиции не удалось в ходе спецоперации задержать подозреваемого в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле преступника, сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, полиция проводила рейд в районе Стамбула Зейтинбурну. Полицейские надеялись задержать в одном из домов района подозреваемого в убийстве десятков посетителей ночного клуба Reina преступника. Сообщается, что спецоперация продлилась три часа, но завершилась безрезультатно.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina произошло в Новогоднюю ночь в Стамбуле. Неизвестный мужчина убил охранявшего заведение полицейского, вошел внутрь и открыл огонь по посетителям. По данным СМИ, в общей сложности преступник выпустил по безоружным людям более 180 пуль. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 получили ранения.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ

Сегодня 7:00
269

Новости США: Обама попрощается с США, Трамп не верит в причастность России к кибератакам

Вчера 22:38
422

Сирия новости 2 января 2016 22.30: саперы РФ разминировали большую часть Алеппо, турецкие пограничники застрелили троих жителей Идлиба

Вчера 22:30
405

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Вчера 21:53
241

Сирия новости 2 января 2016 19.30: курды освободили от ИГ часть Ракки, войска РФ установили КПП в Алеппо

Вчера 19:30
1123
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Остановить «сирийское безумие» и поставить спектакль о наводнении: итоги года–2016. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Apple предстанет перед судом в деле о смертельном ДТП с ребенком

8:30

Убийце девяти афроамериканцев позволили самостоятельно защищаться в суде США

8:27

Ученые назвали пять проблем, возникающих у больных сахарным диабетом

8:12

Напавший на ночной клуб в Стамбуле террорист ушел от погони

8:07

На грани эпидемии гриппа и ОРВИ оказались 35 регионов России

7:50

Следователи допрашивали Нетаньяху в течение трех часов

7:49

CNN для иллюстрации новости про хакеров из РФ использовал скрин игры Fallout

7:31

Гвардиола рассказал, когда завершит тренерскую карьеру

7:29

Из-за сбоя в компьютерах в аэропортах США произошел коллапс

7:16

Стали известны все полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

7:14

Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ

7:00

Спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика, пропавшего на Байкале

6:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Apple предстанет перед судом в деле о смертельном ДТП с ребенком
Читать
Закрыть