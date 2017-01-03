Напавший на ночной клуб в Стамбуле террорист ушел от погони

Анкара, 3 января. Полиции не удалось в ходе спецоперации задержать подозреваемого в нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле преступника, сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, полиция проводила рейд в районе Стамбула Зейтинбурну. Полицейские надеялись задержать в одном из домов района подозреваемого в убийстве десятков посетителей ночного клуба Reina преступника. Сообщается, что спецоперация продлилась три часа, но завершилась безрезультатно.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina произошло в Новогоднюю ночь в Стамбуле. Неизвестный мужчина убил охранявшего заведение полицейского, вошел внутрь и открыл огонь по посетителям. По данным СМИ, в общей сложности преступник выпустил по безоружным людям более 180 пуль. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 получили ранения.

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