Следователи допрашивали Нетаньяху в течение трех часов

Тель-Авив, 03 января. Израильские следователи завершили допрос Биньямина Нетаньяху — отвечать на вопросы правоохранителей главе кабинета министров пришлось на протяжении без малого трех часов.

Как сообщает Reuters, мероприятия, связанные с допросом председателя правительства Израиля, проходили в резиденции Нетаньяху в Иерусалиме. Как уточнили в полиции, это был не просто допрос, а допрос «с предостережением».

Напомним, что глава Кабмина Израиля подозревается в коррупции. У следователей есть основания полагать, что Нетаньяху и его семья получили различные подарки от местных бизнесменов на общую сумму свыше 25 тысяч долларов. Сам высокопоставленный чиновник все обвинения в свой адрес опровергает.

Как сообщает «Газета.ru», допрос «с предостережением» — самый строгий метод дознания полиции Израиля. Если в ходе него допрашиваемый солгал, то этом может инкриминироваться, как попытка помешать правосудию.

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