На грани эпидемии гриппа и ОРВИ оказались 35 регионов России

Москва, 3 января. В 35 регионах России превышены недельные эпидпороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Наиболее сложная ситуация сложилась в возрастной группе до 15 лет. По заболеваемости гриппом и ОРВИ среди россиян этого возраста недельный эпидемиологический порог превышен в 39 регионах России. Об этом РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В 29 регионах эпидпороги превышены среди детей дошкольного возраста, в 25 регионах – среди школьников. В 14 субъектах РФ превышены эпидпороги по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей младше двух лет.

Набольшее количество заболевших гриппом и ОРВИ наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе и Чувашской республике. Также много случаев заражения зафиксировано в Тюменской области и Северной Осетии.

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