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CNN для иллюстрации новости про хакеров из РФ использовал скрин игры Fallout
Весь мир

CNN для иллюстрации новости про хакеров из РФ использовал скрин игры Fallout

Сегодня 7:31
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CNN для иллюстрации новости про хакеров из РФ использовал скрин игры Fallout

Нью-Йорк, 03 января. Режиссеры американского телеканала CNN в качестве видеоряда для иллюстрации новости о якобы вмешательстве в президентские выборы США хакеров из России и последних санкциях Обамы, использовали скриншоты из компьютерной игры Fallout 4.

О такой фантазии телевизионщиков пишет портал BGR, уточняя, что на картинках, используемых в видеоряде для покрытия закадрового текста, использован скрин, на котором запечатлены неоновые зелёные буквы. Геймеры знают, что именно они используются в игре в головоломках для взлома сейфов и дверей.

Как напоминают «Известия», именно заявления американских разведчиков о якобы причастности России к кибератакам на сервера избирательной системы стали причиной новых санкций Обамы и высылки из США 35 российских дипломатов.
 

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