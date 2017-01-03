Гвардиола рассказал, когда завершит тренерскую карьеру

Лондон, 3 января. Главный тренер футбольной команды «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о начале завершения тренерской карьеры.

В интервью телеканалу NBC Sports Гвардиола сообщил, что проработает в «Манчестер Сити» еще три года, до завершения контракта. Также 45-летний тренер не исключил продления сотрудничества с клубом в дальнейшем. Тем не менее, по словам Гвардиолы, он намерен закончить работу тренера до того, как ему исполнится 60 лет и предупредил болельщиков команды, что процесс завершения его тренерской карьеры уже начался.

«Я не буду сидеть на скамейке до 60 или 65 лет. Я чувствую, что процесс завершения моей тренерской карьеры уже стартовал», — заявил в интервью NBC Sports Хосеп Гвардиола.

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