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Из-за сбоя в компьютерах в аэропортах США произошел коллапс
Происшествия

Из-за сбоя в компьютерах в аэропортах США произошел коллапс

Сегодня 7:16
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Из-за сбоя в компьютерах в аэропортах США произошел коллапс

Вашингтон, 3 января. Из-за сбоя компьютерной системы пограничного контроля в зонах прибытия многих международных аэропортов США выстроились гигантские очереди. На это пожаловались на своих страничках в Twitter прибывающие в Соединенные Штаты иностранцы и возвращающиеся из-за границы американцы.

По сообщениям пользователей социальных сетей, которые публикую на своих страничках фотографии гигантских очередей с гневными заметками в адрес пограничников, хуже всего ситуация складывается в аэропортах Вашингтона и Атланты. По сообщениям СМИ, как минимум два человека упали в обморок в зоне прибытия в воздушной гавани города Майами.

Служба Таможенного и пограничного контроля (СТПК) США подтвердила факт сбоя. По сообщению ведомства, в аэропортах перестала работать система обработки паспортных данных прибывающих в США пассажиров международных рейсов. Причины сбоя пока не известны. СТПК США сообщает, что пока компьютерная система пограничного контроля была недоступна, сотрудники службы использовали для обработки информации о прибывающих из-за рубежа людях «альтернативные процедуры».

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