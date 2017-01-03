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Стали известны все полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Спорт

Стали известны все полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Сегодня 7:14
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Стали известны все полуфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

Монреаль (Канада), 03 января. На молодежном чемпионате мира по хоккею, который в эти дни проходит в Канаде определились все участники полуфинальных баталий.

Последним полуфиналистом мирового первенства стали родоначальники хоккея — канадцы в четвертьфинальном матче обыграли команду Чехии. В сборной из страны кленового листа отличились Спирс, Стивенс, Шабо и  дважды Готье.

Таким образом во втором полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Канада скрестит клюшки с игроками из Швеции, которые в свою очередь обыграли словаков со счетом 8:3. Начали игры — в четверг 5 января в 03:30 (мск).

Ну а в первом полуфинале на лед выйдут команды Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Как сообщала «Газета.ru», наши соотечественники в четвертьфинале с «сухим»  счетом 4:0 обыграли датчан, а США — сборную Швейцарии (3:2). Матч между сборными России и США начнется в 23:30 (мск) в среду 4 января.

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