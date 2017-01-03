Торговым представителем США при Трампе может стать соратник Рейгана

Нью-Йорк, 03 января. Соратник Рональда Рейгана Роберт Лайтхайзер может найти рабочее место и в будущей администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, Лайтхайзер, который в администрации Рейгана был заместителем представителя США на торговых переговорах, спустя несколько десятков лет может стать непосредственно торговым представителем Соединенных Штатов.

Сейчас Роберт Лайтхайзер трудится партнером в одной из американских юридических фирм, однако в случае утверждения его кандидатуры Сенатом Конгресса США займет главное кресло в штаб-квартире торгового представителя в Вашингтоне.

Напомним, что как ранее сообщали «Известия», избранный президент Дональд Трамп подверг критике власти Китая за неучастие в решении проблемы Северной Кореи.

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