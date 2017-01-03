Спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика, пропавшего на Байкале

Москва, 3 января. Спасатели обнаружили и извлекли из под льда тело пропавшего на Байкале 11-летнего мальчика.

Тело 11-летнего Алексея было обнаружено на четырехметровой глубине подо льдом примерно в двухстах метрах от берега, со ссылкой на источник в Сахюртинском поисково-спасательном подразделении сообщает Life. Чтобы поднять тело из воды потребовалась помощь водолазов.

Мальчик пропал на Байкале накануне. Вместе с другом вечером 2 января он пытался сократить путь домой по недавно установившемуся на озере льду. По словам спасшегося ребенка, в пути лед под ними раскололся. Один из провалившихся мальчиков смог выплыть, второй утонул в ледяной воде.

Напомним, 3 декабря в Ленинградской области было обнаружено тело пропавшего подростка. Мальчик ушел из дома 1 декабря, после чего родители о нем ничего слышали. Тело без признаков насильственной смерти было обнаружено спасателями в лесу неподалеку от города Ломоносов.

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