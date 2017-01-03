Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ
Сирия, 3 января. Армии правительства Сирии удалось вернуть контроль над авиабазой близ деревни Хазрама в Дамаске, в Алеппо САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков «Исламского государства»**. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Провинция Дамаск
САА вернула контроль над авиабазой близ деревни Хазрама в Восточной Гуте. Ранее авиабаза была захвачена боевиками «Джейш аль-Ислам»*****.
Боевики намерены остановить подготовку к переговорам по режиму прекращения огня.
За прошедшие сутки зафиксировано 16 нарушений режима прекращения боевых действий. Террористы нанесли удары по Джаубару, Кабуну, Кепте, Хауш-Насри и Хауш-эль-Фаддалии.
Провинция Алеппо
Армия правительства Сирии готовит масштабное наступление на юге Алеппо. В сельской местности провинции до сих пор остаются террористы, в том числе члены «Исламского государства».
Военная полиция РФ установила первый КПП для контроля безопасности в районе Шейх Маскуд в Алеппо.
Сирийский Красный полумесяц установил генераторы для мельницы, которая должна обеспечить мукой 500 тысяч человек в Алеппо.
За прошедшие сутки режим прекращения огня нарушался шесть раз. Боевики использовали реактивные системы залпового огня, крупнокалиберные пулеметы, минометы и стрелковое оружие во время обстрелов кварталов Ашрафия, Джамария Харб эль-Захра, Дахия аль Асад, Лерамон, «1070» и «3000».
Провинция Хомс
САА провела успешную операцию в селении Ум-Шаршух на севере провинции. Уничтожена техника и множество боевиков «Джебхат ан-Нусры»****.
Продолжаются бои между САА и террористами «Исламского государства» у базы Т4. Армия правительства Сирии атаковала пути поставки провизии для террористов в районе Аршуна на востоке авиабазы.
ВВС Франции нанесли авиаудар по позициям боевиков «Исламского государства» в районе Пальмиры.
Провинция Идлиб
По неподтвержденным данным, террористы «Ахрар аш-Шам» намерены объединиться с «ан-Нусрой» для наступления в Идлибе.
Провинция Даръа
ССА атаковала позиции террористов «Исламского государства» в районе фермы Эйн Такар. Продолжаются столкновения на западе провинции.
Провинция Ракка
В боях с террористами «Исламского государства» погиб гражданин Британии, воевавший на стороне YPG.
SDF**** освободила от боевиков «Исламского государства» четыре деревни на западе провинции.
Провинция Хама
Сообщается, что боевики вскоре начнут наступление на позиции САА и СНО (Силы национальной обороны) в Халфае.
Провинция Эс-Сувейда
Две мины, заложенные вчера у администрации деревни Лбин, были успешно обезврежены саперами.
Провинция Кунейтра
Боевики нарушили энергоснабжение провинции, подорвав три опоры ЛЭП в районе Аль-Хазраджия.
Ирак
Генерал США заявил о положительной динамике в боях за Мосул. На западе города силами народной самообороны отбита атака террористов «Исламского государства».
На военной базе коалиции в Ираке погиб британский военнослужащий.
Сообщается, что силы шиитского народного ополчения держат арестованных и похищенных горожан в пяти секретных тюрьмах в городе Таз Хурмату.
Число жертв в результате взрыва заминированного автомобиля в районе Багдада Садр Сити увеличилось до 32. Более 60 человек получили ранения.
В результате терактов в двух полицейских участках, организованных смертниками «Исламского государства» в городе Самарра, погибли семь полицейских.
* Организация запрещена на территории РФ.