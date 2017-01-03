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Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ
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    Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ

    7:00  3 Января 2017
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    Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ

    Сирия, 3 января. Армии правительства Сирии удалось вернуть контроль над авиабазой близ деревни Хазрама в Дамаске, в Алеппо САА готовится к масштабному наступлению на позиции боевиков «Исламского государства»**. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Провинция Дамаск

    САА вернула контроль над авиабазой близ деревни Хазрама в Восточной Гуте. Ранее авиабаза была захвачена боевиками «Джейш аль-Ислам»*****.

    Боевики намерены остановить подготовку к переговорам по режиму прекращения огня. 

    За прошедшие сутки зафиксировано 16 нарушений режима прекращения боевых действий. Террористы нанесли удары по Джаубару, Кабуну, Кепте, Хауш-Насри и Хауш-эль-Фаддалии.

    Провинция Алеппо

    Армия правительства Сирии готовит масштабное наступление на юге Алеппо. В сельской местности провинции до сих пор остаются террористы, в том числе члены «Исламского государства».

    Военная полиция РФ установила первый КПП для контроля безопасности в районе Шейх Маскуд в Алеппо.

    Сирийский Красный полумесяц установил генераторы для мельницы, которая должна обеспечить мукой 500 тысяч человек в Алеппо.

    За прошедшие сутки режим прекращения огня нарушался шесть раз. Боевики использовали реактивные системы залпового огня, крупнокалиберные пулеметы, минометы и стрелковое оружие во время обстрелов кварталов Ашрафия, Джамария Харб эль-Захра, Дахия аль Асад, Лерамон, «1070» и «3000».

    Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ

    Провинция Хомс

    САА провела успешную операцию в селении Ум-Шаршух на севере провинции. Уничтожена техника и множество боевиков «Джебхат ан-Нусры»****.

    Продолжаются бои между САА и террористами «Исламского государства» у базы Т4. Армия правительства Сирии атаковала пути поставки провизии для террористов в районе Аршуна на востоке авиабазы.

    ВВС Франции нанесли авиаудар по позициям боевиков «Исламского государства» в районе Пальмиры.

    Провинция Идлиб

    По неподтвержденным данным, террористы «Ахрар аш-Шам» намерены объединиться с «ан-Нусрой» для наступления в Идлибе.

    Провинция Даръа

    ССА атаковала позиции террористов «Исламского государства» в районе фермы Эйн Такар. Продолжаются столкновения на западе провинции.

    Провинция Ракка

    В боях с террористами «Исламского государства» погиб гражданин Британии, воевавший на стороне YPG.

    SDF**** освободила от боевиков «Исламского государства» четыре деревни на западе провинции.

    Провинция Хама

    Сообщается, что боевики вскоре начнут наступление на позиции САА и СНО (Силы национальной обороны) в Халфае.

    Провинция Эс-Сувейда

    Две мины, заложенные вчера у администрации деревни Лбин, были успешно обезврежены саперами.

    Провинция Кунейтра

    Боевики нарушили энергоснабжение провинции, подорвав три опоры ЛЭП в районе Аль-Хазраджия.

    Ирак

    Генерал США заявил о положительной динамике в боях за Мосул. На западе города силами народной самообороны отбита атака террористов «Исламского государства».

    На военной базе коалиции в Ираке погиб британский военнослужащий. 

    Сообщается, что силы шиитского народного ополчения держат арестованных и похищенных горожан в пяти секретных тюрьмах в городе Таз Хурмату. 

    Число жертв в результате взрыва заминированного автомобиля в районе Багдада Садр Сити увеличилось до 32. Более 60 человек получили ранения.

    В результате терактов в двух полицейских участках, организованных смертниками «Исламского государства» в городе Самарра, погибли семь полицейских.

    Сирия новости 3 января 2016 07.00: САА вернула контроль над авиабазой в Дамаске, в Алеппо готовится наступление на позиции ИГ

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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