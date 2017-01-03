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Google против пиратов: за год удалено около 1 млрд ссылок на нелегальный контент
Технологии

Google против пиратов: за год удалено около 1 млрд ссылок на нелегальный контент

Сегодня 6:35
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Google против пиратов: за год удалено около 1 млрд ссылок на нелегальный контент

Маунтин-Вью (Калифорния, США), 03 января. В ушедшем году поисковик Google активизировал компанию по борьбе с пиратским контентом. Об этом сообщает портал Ubergizmo.

Так согласно отчетам, опубликованным в корпорации, в 2016 году поисковая система удалила со страниц поиска более 900 млн ссылок, которые вели на нелегальное содержание. Так, если сравнить с ранее проделанной Google работой, то в 2015 году подобных пиратских линков было скрыто примерно в два раза меньше.

При этом ссылки удалялись не «намертво», а оставались в поле зрения пользователей, однако с предупреждающей надписью, о том, что материалы были удалены в связи с нарушением авторских прав.

Добавим, что приведенные показатели могли быть выше, если бы в Google реагировали на каждую жалобу правообладателей, каковых было более миллиарда.

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Алексей Громов
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