Папа Римский заявил о «нулевой терпимости» к священникам-педофилам

Рим, 3 января. Глава Римско-католической церкви Франциск призвал церковных иерархов сделать все, чтобы защитить детей от сексуального насилия со стороны священнослужителей-педофилов. Об этом понтифик заявил в посвященном дню памяти святых младенцев Вифлеемских обращении.

Папа Римский Франциск призвал епископов католической церкви во всем мире принять все возможные меры для того, чтобы защитить жизни детей и оградить несовершеннолетних от сексуального насилия.

«Необходимо, чтобы такие преступления никогда не повторялись. Позвольте нам четко и последовательно придерживаться в этой теме «нулевой терпимости», — цитирует слова понтифика Radio Vaticana.

Также Франциск заявил, что католическая церковь признает грехи своих служителей и испытывает за них стыд.

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