Ученые открыли белок, предотвращающий преждевременные роды

Вашингтон, 03 января. Справиться навсегда с проблемой преждевременных родов — такую задачу поставили перед собой ученые из США, и, похоже, что они на верном пути, а в помощь им — недавно открытый белок РIBF1.

Как оказалось, вещество, о существовании которого исследователи и не догадывались, находится в матке женщины, и самым непосредственным образом влияет на своевременность родов.

Белок удалось извлечь из биопсии женщин, и ввести его в организм подопытных грызунов. Как оказалось, после внедрения нового вещества, ни одна из самок мышей не произвела потомство на свет раньше времени.

Теперь, для подтверждения полученных результатов, белок будет вводиться в организм женщин, дабы понять каким образом он влияет на человеческие роды, и какое количество его нужно, чтобы роды не были преждевременными.

Добавим, что еще одно из полезных свойств белка РIBF1 - это плодотворное влияние на повышение иммунитета будущей мамы.

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