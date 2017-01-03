Близнецы в США родились с разницей в 10 минут, но в разные годы

Вашингтон, 3 января. Братья близнецы в штате Аризона появились на свет с разницей в 10 минут, но будут иметь разные год рождения. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, отличились братья близнецы по фамилии Шэй. Старший мальчик родился 31 декабря 2016 года в 23:51 по местному времени (09:51 мск). Второй брат близнец родился 1 января 2017 года в 00:01 по местному времени (10:01 мск) и стал первым ребенком, появившимся на свет в Аризоне в новом году. Родители мальчиков Брендон и Холли Шэй признались СМИ, что предполагали возможность такого необычного рождения.

Сообщается, что в США зафиксированы еще два случая, когда у родившихся в новогоднюю ночь близнецов в документах записали разные годы рождения. С разницей в целый час появились на свет брат и сестра в штате Джорджия, и всего в несколько минут две девочки в штате Калифорния.

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