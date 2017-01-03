Известный модельер задержан за оскорбления в адрес Турции

Анкара, 03 января. Власти Северного Кипра по требованию Анкары задержали и готовят к депортации известного модельера Барбароса Шансала, обвиняемого в оскорблениях в адрес Турции и всего турецкого народа.

Как информирует Cyprus Mail, задержанный кутюрье за несколько минут до наступления нового года выложил в Интернет видеоролик, содержание которого в Турции признали оскорбительным.

В частности, Шансал рассказывал подписчикам о коррупции в высших эшелонах власти, задержанных официальной Анкарой неугодных журналистах, религиозных представителях Турции, призывающих бойкотировать празднования Нового года и Рождества.

Как отмечается, правоохранители Турции взяли «на карандаш» модельера из-за того, что подозрительный ролик был залит за полчала до террористического акта в Стамбуле, что, по мнению спецслужб, может означать о причастности Шансала к случившейся трагедии.

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