Более половины американцев не верят в президентские качества Трампа

Вашингтон, 3 января. Большая часть американцев не уверена в способности Дональда Трампа выполнять президентские обязанности. Об этом говорят итоги проведенного институтом общественного мнения Gallup социологического опроса.

По данным опроса, в способности Трампа предотвращать крупные скандалы внутри своей администрации уверены лишь 44% опрошенных американцев. В способностях справиться с международным кризисом и мудро распоряжаться военными силами США не сомневаются 46% и 47% респондентов.

В том, что Дональд Трамп сможет защитить интересы страны на мировой арене уверены 55% участников опроса. В способностях избранного президента США управляться с национальной экономикой не сомневается 59% респондентов. Уверенность в том, что Трамп сможет наладить взаимодействие с конгрессом, высказали 60% опрошенных американцев.

Сообщается, что опрос проводился с 7 по 11 декабря 2016 года. В общей сложности были опрошены более тысячи жителей США в возрасте от 18 до 50 лет.

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