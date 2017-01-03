Хроника тюремных бунтов в Бразилии: подавлено третье за сутки восстание

Манаус (Бразилия), 03 января. Пенитенциарную систему Бразилии лихорадит — в течение одних лишь суток зеки в разных частях страны устроили третий бунт, который, правда, не увенчался успехом для заключенных.

Очередное восстание людей в робах произошло в Мануасе, что на северо-западе Бразилии, в центре предварительного задержания для мужчин. Как сообщают местные правоохранители, попытка к бегству была пресечена сотрудниками военной полиции, которая была направлена в учреждение для усиления охраны.

Уточняется, что пострадавших при попытке взбунтоваться нет, однако о причинах, побудивших заключенных устроить восстание приходится только догадываться. Возможно, толкнула мужчин на отчаянный шаг переполненность центра, в котором содержаться почти в три раза больше человек, нежели полагается по нормативам.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.ru», вечером 1 января бунт вспыхнул в тюрьме «Анисиу Жобин», в результате которого на свободе оказались более 130 человек. Еще одна попытка увенчалась успехов в заведении «Антониу Тринадади», откуда бежало около 100 заключенных.



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