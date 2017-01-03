Операция по поимке подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле закончилась провалом

Анкара, 3 января. Спецоперация по поимке подозреваемого в нападении на ночной клуб в Стамбуле прошла безуспешно. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В ночь на 3 января турецкая полиция провела в районе Стамбула Зейтинбурну спецоперацию по поимке напавшего на ночной клуб Reina преступника. Однако, по данным издания, тому удалось избежать задержания.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в ночь на 1 января. Преступник застрелил из автомата охранявшего заведение полицейского, ворвался внутрь и открыл огонь по посетителям. Нападавший расстрелял шесть обойм, выпустив по людям более 180 пуль. После преступник переоделся и скрылся на такси.

Сообщается, что перед тем как покинуть ночной клуб, нападавший стер с оружия отпечатки пальцев и оставил его на месте преступления. Однако в распоряжении полиции имеется запись с камер видеонаблюдения, на которой отчетливо видно лицо преступника.

В результате нападения погибли 39 человек, сообщает «Газета.ru».

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