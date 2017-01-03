Ученые выяснили, почему не надо садиться на диету сразу после Нового года

Вашингтон, 03 января. Садится на диету сразу после Нового года контпродуктивно и ни к чему хорошему не приведет — таким выводом огорошили всех набравших килограмм-другой за время праздников ученые из США.

Как оказалось, многие из людей, кто активно злоупотреблял пищей и алкоголем во время новогодних и рождественских праздников, а потом садился на жесткие диеты с целью согнать набранные за длительные выходные килограммы, делали, по сути, это зря.

Желание во чтобы то ни стало вернуться в былую допраздничную форму ни к чему хорошему не приведет. Мало того — попытка скинуть килограмм-другой набранный во время обжорства и пьянства может повредить здоровью.

Ученые, чтобы доказать свои теоретические выкладки, провели эксперименты на мышах. В итоге, диета, которая следовала после злоупотребления едой и алкоголем, приносила разлад в желудке.

Поэтому исследователи пришли к выводу, что да — диета, безусловно, нужна, но не сразу. После завершения праздников следует несколько дней питаться, как обычно в будни и только потом начинать сбрасывать набранные килограммы путем ограничений себя во всем.

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