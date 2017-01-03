Нападавший выпустил по посетителям ночного клуба в Стамбуле 180 пуль

Анкара, 3 января. Напавший на ночной клуб Reina в Стамбуле расстрелял из автомата 6 обойм. Об этом со ссылкой на эксперта сообщает издание Hurriyet Daily News.

Сообщается, что время нападения преступник выпустил по посетителям ночного клуба более 180 пыль, ведя огонь, он сменил шесть обойм. По словам эксперта, нападавший имел военную подготовку.

Также, по данным издания, боевик 13 минут провел на кухне заведения. Там он стер с оружия отпечатки пальцев и сменил одежду. Автомат террорист оставил на месте преступления. После нападения преступник уехал от ночного клуба на такси. Сообщается, что он покинул машину в соседнем районе Стамбула, не заплатив таксисту.

Напомним, нападение на ночной клуб Reina произошло в ночь на января. Неизвестный ворвался в заведение, в котором отдыхали 700 человек, и открыл огонь. В результате нападения погибли 39 человек, еще 69 получили ранения. Лицо террориста попало на записи камер видеонаблюдения, в настоящее время его розыском занимается полиция.

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