Ученые рассказали о пользе стимуляции мозга маленьких детей

Осло, 03 января. Ученые из Норвегии в ходе очередных исследований пришли к выводу, что мнение о том, что детей не надо перегружать знаниями, не более чем стереотип, и советуют родителям напротив — еще активнее стимулировать мозговую активность младенцев.

По мнению исследователей, мозг самых маленьких человечков, возраста нескольких месяцев, может воспринимать гораздо больше информации, чем детей несколько старшего возраста.

Дело в том, что количество нейронов у малышей быстро увеличивается, оттого они могут приобретать новые знания. Младенцы буквально должны пробовать все окружающее «на вкус», — пишут в работах ученые.

В качестве примера исследователи говорят, что младенцы в возрасте от четырех до восьми месяцев могут усваивать неограниченное число языков, что невозможно с взрослением, когда мозг начинает «костенеть» и терять свою пластичность.

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