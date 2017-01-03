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Определился соперник молодежной сборной России на ЧМ по хоккею
Спорт

Определился соперник молодежной сборной России на ЧМ по хоккею

Сегодня 4:46
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Определился соперник молодежной сборной России на ЧМ по хоккею

Москва, 3 января. В полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею против сборной России сыграет сборная США.

В четвертьфинале американские хоккеисты со счетом 3:2 обыграли молодежную сборную Швейцарии. В команде США отличились Джереми Бракко (9-я минута), Люк Кунин (11-я минута) и Джордан Гринуэй (47-я минута). Американские ворота дважды (на 31-й и 46-й минуте) поразил швейцарец Нико Хишер.

Напомним, российская молодежная сборная вышла в полуфинал, разгромив со счетом 4:0 датчан. Однако в очном противостоянии пока ведут американские хоккеисты - в матче группового этапа турнира сборная России уступила команде США со счетом 2:3. Шанс отыграться у молодежной сборной России представится уже завтра. Полуфинальный матч между российской и американской командами начнется 4 января 23:30 мск.

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