Сотрудники аэропорта в Киеве обманом отправили в Дубай не тех пассажиров

Киев, 03 января. Улететь на отдых в Дубай стало проблематично для пассажиров одного из рейсов авиакомпании Flydubai из аэропорта «Жуляны» столицы Украины.

Как передает «Русская весна», ссылаясь на информацию, полученную у незадачливых пассажиров, рейс должен был состояться в 03:30 второго января, однако приехавшим в воздушную гавань объявили, что вылет значительно задерживается.

Вернувшись утром в аэропорт, несостоявшиеся курортники узнали, что рейс улетел в 03:58 с другими пассажирами на борту. При этом обвинили во всем пострадавших, сказав, что это они, при этом коллективно, не явились на регистрацию.

Как стало известно позднее — это хитрая схема, которой, похоже, не брезгуют использовать в воздушной гавани: на том самом рейсе в Дубай улетели пассажиры, которые также не смогли воспользоваться своим рейсом и две ночи провели в аэропорту, ожидая вылета.

При этом туроператор не постеснялся предложить пострадавшим подобную схему: то есть никуда не уезжать из аэропорта и ломиться на ближайший рейс, таким образом, подставив очередных пассажиров.



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