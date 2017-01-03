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Четыре ребенка насмерть отравились фосфином в США
Происшествия

Четыре ребенка насмерть отравились фосфином в США

Сегодня 4:26
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Четыре ребенка насмерть отравились фосфином в США

Даллас (США), 3 января. От отравления ядовитым газом фосфин погибли четыре ребенка, еще шесть человек пострадали, но смогли выжить, сообщает телеканал NBC.

Трагедия произошла в городе Амарилло, штата Техас. В подвале одного из жилых домов неизвестный попытался своими силами очистить помещение от используемого для борьбы с вредителями химиката. Но из-за реакции с водой, химическое вещество начало выделять сильно токсичный газ фосфин, длительное вдыхание которого может нанести серьезный вред здоровою и даже привести к летальному исходу. В результате отравления газом на месте скончался один ребенок, еще трое детей умерли в больнице, сообщается, что все пострадавшие были жильцами этого дома.

Напомним, 30 декабря стало известно о случае массового отравления пассажиров метро в Пекине. Позже выяснилось, что все пострадавшие сами приняли неизвестное вещество. Таким образом, они пытались одновременно свести счеты с жизнью, поскольку стали жертвами финансовых махинаций.

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