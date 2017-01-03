Донбасс: двое бойцов ВСУ погибли из-за неосторожного обращения с оружием

Марьинка (Донецкая область, Украина), 03 января. Неосторожное обращение с оружием стало причиной смерти двух бойцов ВСУ, инцидент произошел в воинской части, расквартированной у города Марьинка.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, киевские силовики в понедельник 2 января нарушили предписанные правила обращения с оружием, в итоге двое бойцов погибли на месте, еще двое получили ранения. На данный момент идет выяснение причин произошедшего, проводится следствие.

Добавим, что еще один боец ВСУ погиб на днях в пьяной драке в селе Донское Донецкой области. В убийстве подозреваются два местных жителя, которые также получили травмы и сейчас госпитализированы.

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