Названы сроки проверки допинг-проб участвовавших в сочинской Олимпиаде россиян

Москва, 3 января. Результаты проверки допинг-проб участвовавших в зимних Олимпийских играх в Сочи россиян станут известны в течение двух месяцев. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета Герхард Хейберг.

По словам Хейберга, Международный олимпийский комитет (МОК) назначил комиссию для перепроверки допинг-проб каждого участвовавшего в сочинской Олимпиаде 2014 года российского спортсмена. Также чиновник отметил, что проверка будет проведена быстро, и ее результаты станут известны через один-два месяца.

«Это должно произойти быстро, так как в 2018 году будет Олимпиада в Пхенчхане, и все должны знать, что происходит», — заявил Герхард Хейберг.

Напомним, ранее МОК начал дисциплинарные дела в отношении 28 участвовавших в зимних Олимпийских играх в Сочи российских спортсменов. Также комитет планирует перепроверить пробы всех россиян, которые участвовали в Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году и в Лондоне в 2012 году.

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