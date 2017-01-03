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Ученые рассказали о влиянии лишнего веса на психику человека
Общество

Ученые рассказали о влиянии лишнего веса на психику человека

Сегодня 3:52
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Ученые рассказали о влиянии лишнего веса на психику человека

Нью-Йорк, 3 января. Медики из США обнаружили прочную двустороннюю связь между лишним весом и психическими заболеваниями.

По мнению ученых, люди с ожирением более склонны к депрессиям и чаще негативно относятся к себе и окружающим. Существует и обратная связь. Люди с психическими отклонениями не склонны контролировать количество употребляемой пищи и поэтому могут быстро набирать лишний вес.

При этом медики предупреждают, что приобретенные вместе с избыточным весом психологические проблемы не уходят вместе с лишними килограммами, и призывают пациентов более внимательно относиться к своему здоровью.

Напомним, ранее стало известно о том, почему некоторые люди не толстеют от сладкого. Проведя исследование на добровольцах, ученые из Израиля пришли к выводу, что у некоторых счастливчиков микробы кишечника значительно быстрее перерабатывают сахар. Поэтому он не успевает превращаться в жир и не влияет на появление лишних килограммов.

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Алексей Громов
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