Трамп ответил на заявление Ким Чен Ына о ядерном оружии

Нью-Йорк, 3 января. Избранный президент США Дональд Трамп жестко ответил на заявления национального лидера КНДР Ким Чен Ына о близком пробном запуске межконтинентальной баллистической ракеты. Свое заявление Трамп разместил в микроблоге Twitter.

«Северная Корея заявила, что она находится в завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь территорий США. Этого не произойдет!», — написал Трамп.

Сообщение о скором пробном запуске первой межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи появилось 1 января. Сообщая об этом, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея намерена параллельно развивать экономику и ядерные вооружения. При этом северокорейский лидер отметил, что КНДР будет продолжать укреплять свой ядерный потенциал до тех пор, пока США не прекратят проводить агрессивную политику и назвал Северную Корею «Ядерной державой Востока».

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