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Телеведущая из США поставила Трампу «психиатрический диагноз»
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Телеведущая из США поставила Трампу «психиатрический диагноз»

Сегодня 3:21
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Телеведущая из США поставила Трампу «психиатрический диагноз»

Вашингтон, 3 января. Популярная в США актриса и телеведущая Рози О' Доннелл назвала избранного президента страны Дональда Трампа неуравновешенным, и предупредила что у Америки есть меньше трех недель, чтобы остановить его. Необычно резкое заявление О' Доннелл разместила в своем микроблоге Twitter.

В записи телеведущая обвиняет избранного президента США Дональда Трампа в неуравновешенности, ссылаясь на новость телеканала CNN под заголовком «Биограф сказал: Трамп выгнал его с поля для гольфа». В этом же сообщении Рози О' Доннелл написала, что у США осталось менее трех недель, чтобы остановить Трампа.

«Дональд Трамп психически неуравновешен. Меньше чем три недели, чтобы остановить его, Америка», — написала телеведущая.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа назначена на 20 января.

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