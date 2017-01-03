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ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку на полицейский участок в Ираке
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    ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку на полицейский участок в Ираке

    3:01  3 Января 2017
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    ИГИЛ взяло на себя ответственность за атаку на полицейский участок в Ираке

    Багдад, 3 января. Террористическая организация ИГИЛ* взяла на себя ответственность за совершенное в иракском городе Самария нападение на полицейский участок.

    Группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на участок полиции в Самаре. Об этом со ссылкой на заявления в принадлежащих организации страничках в соцсетях сообщает телеканал  Sky News Arabia.

    Сообщается, что группа террористов, в составе которой находились смертники, накануне вечером напала на полицейский участок в расположенном в провинции Салах ад-Дин городе Самария. В результате теракта погибли семь человек.

    Напомним, еще более страшный теракт произошел накануне в столице Ирака Багдад. Там террорист смертник подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате нападения погибли 35 человек, еще 60 получили различные ранения и травмы. Позже в сети Интернет появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент взрыва.

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    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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