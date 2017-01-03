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Стала известна дата нового старта ракеты Falcon 9
Технологии

Стала известна дата нового старта ракеты Falcon 9

Сегодня 2:55
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Стала известна дата нового старта ракеты Falcon 9

Вашингтон, 3 января. Расследование причин взрыва ракеты Falcon 9 в сентябре прошлого года завершено. Об этом сообщает компания SpaceX, которая подтвердила, что следующий старт состоится 8 января.

Как сообщается, SpaceX намерена возобновить пуски с космодрома Вандерберг. Следующий запуск ракеты, которая должна будет вывести на орбиту спутник Iridium NEXT, состоится 8 января.

Также в компании заявили, что все намеченные на 2017 год полеты будут осуществлены.

Причиной взрыва в сентябре стала нештатная ситуация в многокомпозиционном баллоне высокого давления внутри бака с жидким кислородом второй ступени ракеты. Сейчас инженеры компании работают на тем, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.

 

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Антон Зарубин
#spacex #falcon 9
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