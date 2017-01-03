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Унесший жизни 35 человек теракт в Багдаде попал на видео
Происшествия

Унесший жизни 35 человек теракт в Багдаде попал на видео

Сегодня 2:44
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Унесший жизни 35 человек теракт в Багдаде попал на видео

Москва, 3 января. На сервисе YouTube появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен унесший накануне в Багдаде десятки жизней теракт.

Попавшая на виде террористическая атака произошла 2 января в районе Мадинат-эс-Садр иракской столицы. По сообщению курдского телеканала Rudway, от взрыва погибли не менее 35 человек, еще 60 человек получили ранения. Сообщается, что теракт совершил террорист смертник, подорвавший на оживленной улице заминированный автомобиль.

Напомним, страшный теракт в новогоднюю ночь также произошел в столице Турции Стамбуле. Тогда вооруженный автоматом преступник ворвался в ночной клуб Reina и открыл беспорядочную стрельбу по посетителям. В результате атаки террориста ранения получили 69 посетителей заведения. Еще 39 человек, погибли. Момент атаки террориста на ночной клуб также попал на видео.

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