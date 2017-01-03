Сирия: США и союзники признали свою вину в гибели 188 мирных жителей

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Вашингтон, 3 января. Международная антитеррористическая группировка, возглавляемая США, признала свою вину в гибели как минимум 188 мирных жителей в Ираке и Сирии. Об этом сообщается в заявление командования коалиции.

Как отмечается, не менее 188 мирных жителей погибли с начала операции «Непоколебимая решимость», в результате авиаударов коалиции по территории Сирии и Ирака. К такому выводу командование коалиции пришло после анализа имеющейся информации.

Подчеркивается, что при этом большинство сообщений о гибели мирных жителей, полученных в ноября 2016, коалиция посчитала недостоверными.