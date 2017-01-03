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Ученые рассказали, какой высоты были каблучки хрустальных туфелек Золушки
Технологии

Ученые рассказали, какой высоты были каблучки хрустальных туфелек Золушки

Сегодня 2:19
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Ученые рассказали, какой высоты были каблучки хрустальных туфелек Золушки

Лондон, 3 января. Каблучки на золушкиных туфельках не могли быть выше 1,5 см, подсчитали физики из университета Лестера. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

На необычное исследование группу ученых натолкнула масса иллюстраций детских книжек, на которых туфельки золушки имеют чрезвычайно высокие и тонкие каблучки. Сопоставив предельно допустимое давление, которое может выдерживать хрусталь (330 мегапаскаль) с предполагаемым весом сказочной красавицы (по мнению ученых, она весила 55 кг), физики подсчитали, что высокие хрустальные каблуки непременно раскололись бы во время бега. Максимально допустимая высота каблучка у туфелек из хрусталя, по мнению физиков, не могла превышать 1,5 см.

К слову, в исследовании ученые также определили размер обуви, который могла носить Золушка. По их расчетам, сказочная героиня могла носить хрустальные туфельки редкого 36-го размера.

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