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Верховная рада обсудит будущее русского языка на Украине
Украина

Верховная рада обсудит будущее русского языка на Украине

Сегодня 2:14
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Верховная рада обсудит будущее русского языка на Украине

Киев, 3 января. В Верховной раде Украины был зарегистрирован законопроект об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского язык. Голосование запланировано на начало 2017 года.

Автором инициативы стал депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий. Он призвал украинский парламент защитить русский язык на Украине. По его словам, русские жители Украины должны чувствовать себя полноценным народом.

Также, он обвинил действующие власти страны в ущемлении русского языка, выражаемую в ограничения для русской продукции на радио и телевидении, пишет издание «Известия». Балицкий выразил надежду, что русские и украинцы останутся братскими народами.

 

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Антон Зарубин
#украина #русский язык
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