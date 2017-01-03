Премьер-министра Израиля Нетаньяху допросила полиция

Тель-Авив, 3 января. Сотрудники правоохранительных органов завершили допрос главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.

Как сообщили в пресс-службе полиции Израиля, Нетаньяху подозревают в получении льгот. Беседа с чиновником прошла в резиденции, расположенной в Иерусалиме. Допрос продолжался три часа.

«Национальное подразделение полиции Израиля провело в понедельник вечером допрос с предостережением премьер-министра Израиля по подозрению в предполагаемом получении им льгот», — сообщили в пресс-службе израильского ведомства.

Ранее глава правительства Израиля сообщил, что все обвинения в его адрес являются клеветой. Своим противникам он посоветовал не радоваться раньше времени.