Сирия: около 10 группировок оппозиции отказались продолжать мирные переговоры

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Дамаск, 3 января. Примерно десять оппозиционных сирийских группировок заявил о своем намерении приостановить мирные переговоры. Как сообщается, они обвинили сирийские власти в несоблюдении условий четырехдневного перемирия.

Мирные переговоры между сирийскими властями и оппозицией должны состояться в конце января в Астане. Однако ряд группировок заявили, что Дамаск не соблюдает условия перемирия, в связи с чем они намерены приостановить переговоры.

Как гласит объединенное заявление оппозиционных групп, противники сирийского правительства намерены заморозить все обсуждения, связанные с переговорами в Астане, пока продолжаются нарушения перемирия.

Ранее издание «Известия» сообщало о том, что представитель МИД ФРГ Мартин Шефер призвал обсудить судьбу президента Асада на готовящихся переговорах в Астане.