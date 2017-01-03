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Сирия: около 10 группировок оппозиции отказались продолжать мирные переговоры
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    Сирия: около 10 группировок оппозиции отказались продолжать мирные переговоры

    1:51  3 Января 2017  /обновлено: 2:04  03 Января 2017
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    Сирия: около 10 группировок оппозиции отказались продолжать мирные переговоры

    Дамаск, 3 января. Примерно десять оппозиционных сирийских группировок заявил о своем намерении приостановить мирные переговоры. Как сообщается, они обвинили сирийские власти в несоблюдении условий четырехдневного перемирия.

    Мирные переговоры между сирийскими властями и оппозицией должны состояться в конце января в Астане. Однако ряд группировок заявили, что Дамаск не соблюдает условия перемирия, в связи с чем они намерены приостановить переговоры.

    Как гласит объединенное заявление оппозиционных групп, противники сирийского правительства намерены заморозить все обсуждения, связанные с переговорами в Астане, пока продолжаются нарушения перемирия.

    Ранее издание «Известия» сообщало о том, что представитель МИД ФРГ Мартин Шефер призвал обсудить судьбу президента Асада на готовящихся переговорах в Астане.

    Автор: Антон Зарубин
    #оппозиция #сирия
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