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Порошенко похвастался перед сенаторами из США военной техникой в Донбассе
Украина

Порошенко похвастался перед сенаторами из США военной техникой в Донбассе

Сегодня 1:36
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Порошенко похвастался перед сенаторами из США военной техникой в Донбассе

Киев, 3 января. Украинские пограничники в Донецкой области получили в свое распоряжение бронированный катер, а также «Хаммеры». Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

На своей странице Порошенко выложил видео, на котором он демонстрирует вооружение членам американского Сената. Он заявил, что теперь пограничное подразделение усилено бронированным катером, автомобилями «Хаммер»  и новым вооружением. Также он рассказал о новой системе «Аэрос», которая была совместно разработана американскими и украинскими экспертами.

31 декабря Порошенко вместе с американскими сенаторами совершил визит на командный пункт в районе Широкино, а также посетил Мариуполь.

Напомним, что в этот понедельник замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука выразил уверенность, что Донбасс окажется под полным контролем Украины в середине 2018 года, пишет издание «Известия».  

 

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Антон Зарубин
#донбасс #порошенко
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