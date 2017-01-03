Кадыров рассказал о результатах своего ежегодного медосмотра

Грозный, 3 января. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров пошел плановое медицинское обследование в одной из клиник республики. Об этом он сообщил в своем Instagram.

По его словам, он прошел полное обследование, которое включало в себя кардиологию, неврологию, гастроэнтерологию, опорно-двигательный аппарат и многое другое. Кадыров отметил, что врачи нашли его полностью здоровым, сообщает издание «Газета.ru»

Кроме того, он выразил свою благодарность министру здравоохранения Чечни Эльхану Сулейманову, а также врачам и медсестрам, проводившим его осмотр. Кадыров пожелал всем им здоровья и благополучия.