Нобелевская премия 1966 года могла достаться Ахматовой

Стокгольм, 3 января. Среди номинантов на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году числиться русская поэтесса Анна Ахматова. Это следует из документов, опубликованных на сайте Шведской академии, ежегодно присуждающей премию.

Списки кандидатов на каждую премию засекречиваются на пятьдесят лет. В начале этого года были обнародованы документы, касающиеся присуждения премии 1966 года, которая досталась Нелли Закс и Шмуэлю Агнону. Они получили одну премию на двоих.

Другими русскоязычными кандидатами на премию в тот год кроме Ахматовой были Константин Паустовский и Владимир Набоков.