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Жертвами крушения вертолета в Венесуэле стали 16 человек
Происшествия

Жертвами крушения вертолета в Венесуэле стали 16 человек

Сегодня 0:49
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Жертвами крушения вертолета в Венесуэле стали 16 человек

Каракас, 3 января. Не менее 16 человек погибли при крушении военного вертолета Ми-17 в Венесуэле. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что принадлежащий министерству обороны Венесуэлы вертолет Ми-17 пропал 30 декабря. Его обломки были обнаружены 2 января.

В результате авиакатастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа – 11 военнослужащих и пятеро гражданских. Сообщается, что среди жертв крушения был четырехлетний мальчик.

Отмечается, что правительство Венесуэлы пока не подтвердило информацию об авиакатастрофе.

 

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Антон Зарубин
#венесуэла #ми-17
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