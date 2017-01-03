Жертвами крушения вертолета в Венесуэле стали 16 человек

Каракас, 3 января. Не менее 16 человек погибли при крушении военного вертолета Ми-17 в Венесуэле. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что принадлежащий министерству обороны Венесуэлы вертолет Ми-17 пропал 30 декабря. Его обломки были обнаружены 2 января.

В результате авиакатастрофы погибли все пассажиры и члены экипажа – 11 военнослужащих и пятеро гражданских. Сообщается, что среди жертв крушения был четырехлетний мальчик.

Отмечается, что правительство Венесуэлы пока не подтвердило информацию об авиакатастрофе.