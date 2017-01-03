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Скончался известный писатель Джон Берджер
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Скончался известный писатель Джон Берджер

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Скончался известный писатель Джон Берджер

Париж, 3 января. В Париже на 91-м году жизни скончался известный писатель из Великобритании Джон Берджер.

Последние годы писатель, художник и критик провел во французской столице. О причинах смерти Берджера не сообщается.

В начале своего творческого пути Берджер являлся художником. Его работы показывали в ряде известных лондонских галерей. После этого он стал критиком и публиковался в New Statesman. Первым романов стал «Художник нашего времени», который опубликовали в 1958 году. В 1972 году ему вручили Букеровскую премию за роман «Джи». Тогда же на экраны вышел фильм «Искусство видеть», к которому Берджер написал сценарий.

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