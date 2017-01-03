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Трамп опроверг слухи о том, что он не был уверен в своей победе
Политика

Трамп опроверг слухи о том, что он не был уверен в своей победе

Сегодня 0:36
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Трамп опроверг слухи о том, что он не был уверен в своей победе

Вашингтон, 3 января. Избранный президент США Дональд Трамп опроверг сообщения ряда СМИ, которые утверждали, что он до самого конца не был уверен в своей победе на президентских выборах. Об этом он написал в своем Twitter.

По словам Трампа, он был совершенно уверен в победе, заранее зная, что одержит легкую победу, набрав необходимые 270 голосов выборщиков для избрания. Более того, он предположил, что штаб его соперницы Хиллари Клинтон знал исход выборов и поэтому отменил фейерверк в честь ожидавшейся победы демократов.

«Когда они отменили фейерверк, они уже знали, и я тоже», – заявил Трамп.

Напомним, что штаб Клинтон отменил салют за день до выборов. Изначально этот салют должен был состояться уже через полчаса после закрытия избирательных участков. Свое решение штаб демократов никак не прокомментировал.

 

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Антон Зарубин
#сша #клинтон #трамп
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